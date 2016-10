Euroopa Kontrollikoja Soome-poolne liige Ville Itälä leiab, et tema eestlasest kolleeg Kersti Kaljulaid on Soome poliitikaga hästi kursis, kirjutas ERRi uudisteportaal.

"Ta on väga tähelepanelikult jälginud Soome poliitikat. Ta tunneb Soomet hästi," märkis Yle uudistetoimetusele antud telefoniintervjuus Itälä, kes on Kaljulaidiga ka perekondlikult tuttav.

Itälä sõnul oli Kaljulaid talle rääkinud ka presidendikandidaadiks pürgimisest, kuid kiire tõus riigipea ametisse ning senistest tuntud kandidaatidest möödumine tuli üllatusena.

"Ta on ambitsioonikas. Ma usun, et temast tuleb hea president," sõnas soomlasest kolleeg, kelle arvates Kaljulaidi saamine Eesti presidendiks on Soome jaoks heaks areng, sest tema suhe Soomega, mida ta tunneb ja teab, on väga positiivne.