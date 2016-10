Sellel suvel Manchester City peatreeneriks saanud Pep Guardiola on võistkonna ühe staari Pablo Zabaleta sõnul kehtestanud ühe küllaltki omapärase reegli, mida mängijad peavad jälgima.

City on hooaega alustanud väga hästi ning juhib Premier League'i 18 punktiga seitsmest voorust. Zabaleta sõnul on Guardiola palju rõhku pannud kommunikatsioonile ning selle tõttu keelustanud ka interneti meeskonna treeningkompleksis.

"Ta sunnib meid hommikut ja lõunat klubis koos sööma," rääkis Zabaleta väljaandele TyC Sports. "Me ei pääse internetti ning meil puudub välise maailmaga igasugune kommunikatsioon. Meil ei ole isegi 3G-d!" rääkis argentiinlane.

Igatahes on võistkonda aidanud ning City juhib Inglismaa kõrgliigat. Ka Zabaletale meeldib endise Barcelona juhendaja all mängida. "Sa alati unistad, et saad mängida maailma parimate treenerite käe all ja täna on mul see võimalus. Sa õpid temalt väga palju ning tal on uskumatu kirg jalgpalli vastu."