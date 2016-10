Pool aastat hiljem tehtud kordusanalüüs näitas, et olukord oli halvenenud. “Siis hakkasin juba veidi muretsema.” Uuringutel tuvastati, et tegu oli tõesti eesnäärmevähiga, ning Stillerile tehti lõikus.

Kasvaja oli keskmise agressiivsusega. Diagnoosi ja operatsiooni vahele jäänud nädalatel pöördus Ben mitme Hollywoodi semu, näiteks Robert De Niro poole, kel on samuti seljataga võitlus eesnäärmevähiga. Kuid erinevalt De Nirost eelistas Ben tookord haiguse maha vaikida. Nüüd räägib ta sellest, et teised mehed teaksid elupäästvat analüüsi nõuda.

“Tunnen, et see päästis mu elu.” Kuid ta ei varja, et eesnäärmevähi ravi võib põhjustada põiepidamatust ja impotentsust. “See on vähkidest surmavuse poolest teisel kohal, aga ühtlasi üks selliseid, mille puhul jäädakse ellu, kui see varakult avastatakse.”