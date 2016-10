Mille poolest hakkab Eesti esimese naispresidendi ametiaeg erinema seniste presidentide omast?

Tõnis Saarts, politoloog, Tallinna ülikool: Arvan, et Eesti on kindlasti saanud endale presidendi, kelle stiil saab olema väga erinev sellest, mis oli varasematel presidentidel. Näiteks selles, millistele teemadele ta tähelepanu pöörab – see hakkab olema erinev Toomas Hendrik Ilvesest, kellel oli välispoliitiline fookus, sest Kaljulaid keskendub vähemalt ametiaja esimesel poolel kindlasti rohkem siseriiklikule. Oluline on, et kuna Kaljulaid ei ole olnud professionaalne poliitik, tuleb tal seda harjutada, mida tähendab olla poliitik ja kuidas esineda poliitikuna. Kersti Kaljulaidi suurimaks väljakutseks on ennast ja oma vaateid rohkem tutvustada. Avalikkusele ei ole ta nii tuntud kuju, kui olid varasemad presidendid.

Suureks väljakutseks on taastada ka presidendi institutsiooni usaldusväärsus, mis on saanud kahekordse hoobi: esiteks langes Toomas Hendrik Ilvese teisel ametiajal usaldus presidendiinstitutsiooni vastu palju madalamale, kui ta oli Lennart Meri ja Arnold Rüütli ajal, ning teiseks on see samuti kannatada saanud praeguste presidendivalimiste ebaõnnestumistega. Tuleb näidata, et tegemist on kompetentse, autoriteetse ja neutraalse institutsiooniga, kes tõesti kohtleb kõiki Eesti inimesi võrdselt, sest Toomas Hendrik Ilves näitas ikkagi väga selgelt, et teatud ühiskonnagrupid ei ole tema jaoks päris täisväärtuslik osa Eesti ühiskonnast. Seda viga Kaljulaid kindlasti teha ei tohiks.

Kaljulaidi tuntus on venekeelses elanikkonnas veel madalam kui see on eestikeelses elanikkonnas. Kindlasti on ka see üks asi, millega ta peab tegelema. Teatud probleeme, mis on seotud näiteks lõimumisega, vene elanikkonna olukorraga jne, saab just president tõstatada.

Lähikuudel me tõenäoliselt ei saa eeldada, et president tuleb välja mingisuguste väga säravate ja revolutsiooniliste ideede ning algatustega. Tuleks aeg veidi maha võtta ja lasta tal sellesse ametisse esmalt sisse elada. Nii ei ole, et president hakkab kohe kõiki Eesti probleeme lahendama ja kõikide probleemide suhtes sõna võtma ja arvamust avaldama.