Ent positiivse kaasnähtusena tõstis toimunu fookusesse 14 aastat vana küsimuse – milleks meile president? Sest nad kõik rääkisid poliitilistest ideoloogiatest, erakondlikest maailmavaadetest, ühtede või teiste huvigruppide ja Eesti rahva üksikute osade eelistustest ja tahtmistest. Selles mõttes tähendas Kaljulaidi tulemine miskit põhimõtteliselt uut. Tal oli võimalus näidata, et ta on eelmistest kandidaatidest potentsiaalse riigipeana oluliselt üle ja ta kasutas selle võimaluse ära. Parandagem väärarusaam: Kaljulaid on hästi tuntud kõigile, keda huvitas tänapäevane poliitiline filosoofia ja praeguse Eesti elu mõtestamine ning seda juba palju aastaid. Ainus intriig oli see, kas ta suudab oma vaateid ja isikut uues olukorras esitada. Suutis. Toetan siinkohal ühte presidendi soovitust: palun lugege ka pikki artikleid! Nende autoritest saavad sageli riigijuhid, nagu ka näiteks Churchill.

Mõistagi me ei tea, milline saab olema Kersti Kaljulaidi (NB! – mitte Kaljulaiu) aeg presidendina ja tema selles ametis. Aga üks on selge: ilveslik tilulilu (musitamised, kõhnumised, nätsutamised, tritsutamised, haigutamised jne) saab läbi. Kadrioru loss taasomandab riikliku väärikuse. Ja lennukas idee okastraadi tõmbamisest lossi ümber enam ei elustu.

Eelmised kandidaadid võistlesid selle selgitamisel, kellel on märkmikus rohkem Euroopa riigipeade ja muude ülemuste telefoninumbreid. Nende omi, kellele saaks soovi ja vajaduse korral isiklikult ja otse helistada. Ei tea – milleks? Niipalju austust teiste riigipeade vastu peaks olema, et neid isiklikes asjades mitte tülitada ning riigiasju isikliku tutvuse kaudu ei aeta.

Uue Eesti presidendi kontseptsioon võiks kõlada Tiit Matsulevitši sõnadega: „Eesti riik ei susserda!“

Eesti riigipeal pole vaja haarata kellelgi nööbist ja Eesti huve ning muresid nurga taga ära sosistada. Mis tähendab, muide, et Saksamaa liidukantsler ei ole meile ka „Kuule, Angela“, vaid – „Frau Merkel“. Poliitilisel areenil, mis rajaneb suveräniteedil käitub Eesti – riigina. Soliidselt. Ja teda ei viida seisundisse, kus lootuseks on ühe-kahe inimese omavahelised sosinad.

President ei luba teha liiga

Presidendil ei saa ega tohi olla poliitilist programmi, aga tal on seisukohad ja tähtsaimana kõlas: kellelegi ei tohi liiga teha. ERMi eksponaat Neitsi Maarja jalaga tagumiseks on amoraalne mitte ainult sellepärast, et tegemist on pühaduse teotusega (millest muuseum ei saanudki aru!), vaid ka sellepärast, et liiga ei tohi teha üldse mitte kellelegi – ei Jeesusele ega ühelegi inimesele. Ainuüksi see võinuks olla presidendiprogramm, kui see olnuks võimalik. Kusjuures – pangem tähele – eelnevatel presidendivalimise etappidel ei kõlanud see mõte isegi tasakesi: sest erakondlike kandidaatide jaoks teda õieti ei saanudki olla. Las ma ent kordan: kellelegi ei tohi liiga teha!

Oma peaga Euroopas

Meie presidendiralli ajal toimus Bratislavas „pisarates kohtumine“, millel ELi riigipead istusid isekeskis koos –lelu katkiteinud lapse nutuste nägudega. Ähmaselt tundus kainemates silmades tärkavat mõte: me ise tegime selle katki ja võiks mõtlema hakata, kas seda mänguasja saab veel parandada ja kuidas.

Sellel taustal ütles Eesti uus president välja arusaadava ja juriidiliselt ainuvõimaliku mõtte. Euroopa Liit tegelgu asjadega, millega ta võib-olla hakkama saab ja meie kuulame teda niipalju ja sel määral, kui mõistlik. Kui on vaja põgenikke vastu võtta, siis vaid niipalju, kui tõesti kokku lepitud. Kui peame kaasa lohisema ebaausa põllumajanduspoliitikaga, siis püüame selle teha ausamaks; ja ma loodan, et Eesti ei hakka matma lõputult raha ESM-idesse, EFSF-idesse ja muudesse sellistesse afääridesse, mis on juba olemuselt mittetoimivad.

Olla seal, kus julgeolek on ohus; seal, kus vabadust piiratakse ja seal, kus tehakse ülekohut nõrgemale – see näikse olevat uue presidendi enesele sõnastatud sotsiaalse missiooni olemus. Humanistlikult hooliv (kedagi ei jäeta maha!), alalhoidlikult konservatiivne ja lennukalt majandusliberaalne.