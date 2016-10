Maria Šarapova teatas pärast rahvusvahelise spordikohtu otsust tema võistluskeeldu lühendada oma Facebook´i lehel, et lõplik lahendus pakkus talle rahulolu.

"Olen üle elanud oma elu ühe kõige halvema päeva, kui märtsis mängukeelust kuulsin. Täna on aga minu elu üks rõõmsamaid päev, kui kuulsin, et saan juba aprillis väljakule naasta," kirjutas Šarapova.

"Mind on vallanud nii palju erinevaid tundeid. Tundsin, et midagi mida ma tõeliselt armastan, on minult ära võetud ja nüüd kui ma tean, et saan varsti jälle tennist mängida, siis on see suurepärane. Loen päevi selleni, millal ma taas väljakule saan."

"Olen oma tegevuse eest ausalt vastutust kandnud algusest peale. Kuigi ma eksisin, siis tulevikuks on see õpetus ka alaliitudele, et nad võistlejaid paremini teavitaksid. Ma lihtsalt soovin, et keegi ei peaks läbi elama sedasama, mis mina," sõnas Šarapova.