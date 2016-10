“Kui ma oleks inimestelt küsinud, mida nad tahavad, oleks nad palunud kiiremaid hobuseid,” olevat Henry Ford öelnud. Tegelikult on tsitaat kellegi oluliselt hilisem looming, aga see ei muuda idee tuuma: inimesed oskavad ette ennustada evolutsiooni, mitte revolutsiooni vilju.

Kuid sellest lühinägelikkusest võiks juba õppida ja aru saada, et kuulata tuleks neid, kes püüavad tõsimeeli ennustada, mis saama hakkab. Sest kui ennustused paika peavad, on sellel tagajärjed.

Näiteks – suuri eesmärke püstitatakse enamasti praeguse maailma põhjal. Eestlased sõidavad aina enam autoga, mistõttu plaanitakse Tallinna–Tartu maantee suuremaks, ilusamaks ja oluliselt kallimaks ehitada. Ometi on ülitõenäoline, et kõik poes müüdavad autod oskavad juba mõne aasta pärast ennast ise juhtida ja sel juhul tuleb teid ehitada hoopis teistmoodi. Samamoodi tehakse aastakümnete pikkuseid plaane põlevkivi kaevandamiseks, kuigi Euroopa on juba praegu tuule- ja päikeseparke täis ja nende hind langeb kolinal.

Veidi tobe on kritiseerida pikalt ette tehtud plaane, sest tavaliselt on plaanid ju hoopis liiga lühikese vaatega. Ometi pole neist suurtest plaanidest suurt tolku, kui maailma, mille jaoks nad tehtud on, selleks ajaks enam olemas pole.