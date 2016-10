Hulle viiakse lennukiga ühest linnast teise. Kui lõunasöögi aeg kätte jõuab, annavad sanitarid igale hullule pudeli kefiiri ja pätsi saia ning lähevad ise piloodikabiini. Kui nad tagasi tulevad, on kõik hullud peale ühe kadunud.

"Kus ülejäänud on?" küsivad nad.

"Läksid pudeleid viima."

"Aga miks sina ei läinud?"

"Ega ma hull ole! Täna on ju pühapäev, aga pühapäeval klaastaarat vastu ei võeta."