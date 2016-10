Loomaõiguslusorganisatsiooni Loomade Nimel kõneisiku Anita Jürsoni sõnul algab loomasõbralik käitumine inimeste suhtumisest loomadesse ja nende kohtlemisest. "Oluline on mõista, et loomad tunnevad valu nagu meiegi ja soovivad vältida kannatusi," ütles ta.

Jürson toob välja ka selle, et loomasõbralik tarbija ei tohiks osta liha ja muid tooteid, või vähendab nende tarbimist võimaluste piires. "90% tänapäeval kasvatavatest loomadest moodustavad põllumajandusloomad, kes veedavad oma elud intensiivfarmides. Paljude loomade jaoks on esimene ja viimane kokkupuude õues oleva maapinna ja päikesepaistega alles transpordil tapamajja," ütles ta.

Praegu on ka Eestis riiklikul tasandil arutluse all nii karusloomakasvanduste kui ka loomatsirkuste keelustamine.

Üha aktuaalsem on ka loomasõbralik tarbimine. Jürsoni sõnul ei osta loomasõbralik tarbija tooteid, mille valmistamine hõlmab loomadevastast julmust, näiteks karusnahatooted. Samuti ei ole loomasõbralik tsirkuse külastamine, kus kasutatakse loomi, kuna seal dresseeritakse metsloomi julmade meetoditega, et nad inimeste meelelahutuseks trikke teeksid, rääkis Jürson.

"Alustama peab igaüks iseendast. Loomasõbralik inimene on see, kes kohtleb kõike elavat lugupidamisega. Kui meil on on võimalik oma igapäevavalikutega loomi kannatusest säästa, siis miks peaksime seda mitte tegema?".