2. Võtsime kolledžis anatoomiat ja bioloogiat ja meil oli tavaks koos õppida. Mainisin, et mul on kubemesong ja mõne nädala pärast lähen sellega operatsioonile.

1. Vaatasin diivanil olles filmi ja temake pani pea mulle sülle. Tõusin üles, tõin talle padja ja teki ja sättisin ta sisse diivani teises otsas. Enda kaitseks võin öelda, et see oli mul esimene kord "Matrixit" vaadata.

9gag.com on kogunud kokku 12 lugu selle kohta, kuidas mehed pole ilmselge ja otsese vihje kiuste taibanud, et naine lööb täiel määral külge ja oleks huvitatud meeldivast ajaveetmisest. Kõlavad täitsa usutavalt.

Temake küsis seda näha. Ütlesin, et see on all munandite juures. Ta vastas, et teda ei huvita ja et ta on uudishimulik selle suhtes, mismoodi see välja näeb ja tundub.

Tegin püksid lahti ja tõmbasin aluspükse täpselt niipalju kõrvale, et ta saaks näha. Ta küünitud lähemale, võttis mu munandid pihku ja lasi mul köhida, et efekti tunda. Ta katsus mu varustust, et songa tunda.

Terve selle aja keskendusin väga kõvasti teistele asjadele, eeldasin, et see on "professionaalne" uudishimu.

Okei, mõtlete nüüd, et ehk ta oligi lihtsalt uudishimulik ja ei tahtnud midagi rohkemat.

Siis ta küsis, et kas suuseksi ajal läheb see paremaks või hullemaks. Vastasin, et mul pole olnud piisavalt õnne, et selle tõvega samal ajal tüdruksõpra omada.

Ta vastas, et selleks pole vaja tüdruksõpra, vaid lihtsalt õiget tüdrukut, ise samal ajal õrnalt mu varustust peos hoides.

Vaatasin tema poole, nööpisin püksid kinni ja ütlesin midagi sellist, et unistan sellise inimese leidmisest.

3. Meil sobis ühe tüdrukuga peol väga hästi. Ta oli kena ja tohutult tore. Mõne tunni pärast pidin ära minema. Ta tuli mulle järgi ja ütles, et ka tema peab ära minema. Lifti minnes lobisesime ja flirtisime. Jõudsin enda korrusele ja temake ütles, et ta vist unustas oma jaki minu korterisse. Sel hetkel ma ei taibanud, mis toimub, ja ütlesin, et ta pole kunagi mu korteris käinud.

Sellest, mis pagan toimus, sain aru sel momendil, kui liftiuksed sulgusid.

4. Olin 17 ja mitte just maailmatark. Uurisin ühikatoas tema CD-sid ja kui ma ühel hetkel ümber pöörasin, siis nägin, et ta istub aluspesu väel oma voodil.

Ütlesin: "Oh, vabandust, sa pead magama minema?", ja lahkusin.

Umbes kaks aastat hiljem jalutasin mööda tänavat, kui mul lõpuks ära klikkis.

5. Temake: kas võtame minu poole tagasi minnes koos takso?

Mina: muidugi, saan sind ära visata ja siis ise koju minna.

Ärkasin keset ööd üles ja sain aru, mida olin teinud.

6. Ta näitas mulle oma niburõngast, võttes särgi ja rinnahoidja ära. Ütlesin: "Näeb kena välja".

Temake: "Kas ikka nägid piisavalt lähedalt?"

Mina: "Jap, nad on teinud head tööd."

Särk läks tagasi selga.

7. Jalutasime mööda vaikset kõrvaltänavat, ta hakkas rääkima kui pikk ma olen ja siis tunnistas: "Ma pole kunagi suudelnud kellegi nii pikaga kui sina." Minu vastus: "Huh, mina vist ka ei ole."

8. Käisin eelmisel nädalavahetusel baaris. Baarimees ütles, et peame joogid ära lõpetama ja lahkuma. Niisiis kallas temake oma viimase õlle alla ja mina küsisin: "Kuidas see maitses?"

Tema vastas: "Võid ju tulla ja välja selgitada."

Ütlesin lihtsalt iseendale, et aga sa ju jõid selle juba kõik ära, ja lahkusin. Ma pole just taibukas mees.

9. Kena tüdruk kolledžist saatis mulle sõnumi, et ta on kuulnud, et mul on äge tuba ja ta tahaks seda näha.

Vaatasin uhkusega oma toa sisustust ja saatsin talle foto.

10. Osalesin baarmanikoolitusel. Üks tüdruk seisis iga kord mu kõrvale, kui võtsime leti taga kohad sisse, et võltsjooke valmistada.

Ükskord pidime tegema joogi inimesele enda kõrval. Tüdruk vaatas mulle otse silma ja ütles: "Tahaksin, et annaksid mulle kiljuva orgasmi." (See on reaalselt eksisteeriv jook.) See oli ehtne mitmetimõistetavus, aga ma ei saanud sellest enne aru, kui kuid hiljem.

11. Pärast kohtingut kutsus ta mind üles kohvi jooma. Ütlesin, et ei tänan, ma ei taha kohvi, kuna see hoiab mind terve öö üleval.

12. Olime minu kodus ja õppisime orgaanilise keemia eksamiks. Istusime lähestikku laua taga, minu sülearvuti ees. Rääkisin mehhanismidest ja asjadest, kui tema nõjatus minu poole ja pani mulle pea õlale. Kui ma jätkasin, siis mässis ta oma käed ümber minu omade, mina mulisesin edasi. Arvasin, et see on puhas sõbratsooni värk ja seepärast ei mõelnud eriti sellele.