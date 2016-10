“Meil sündis 28. septembril Helsingi Naistekliinikus tütar. Kõik läks väga-väga hästi, praegu oleme õnnelikult kodus,” õhkab muusik Sofia Joons, kelle perre nädalapäevad tagasi teine laps sündis.

Möödunud suvel oli folkansambel Naised Köögis üsnagi iseäralikus olukorras, kui pool bändiliikmetest ehk kaks naist neljast oli lapseootel. Korraga ootasid last Sofia Joons ja Kristiina Ehin. Kristiina ja tema abikaasa Silver Sepp tervitasid tütrekest juba 5. augustil, nüüd sündis tütretirts ka Helsingis resideeruval Sofial.

“Naudime koosolemist ja suve pikaks veninud viimaseid kohtumisi sügisega ja tutvume oma plikaga, et teada saada tema õiget nime,” ütleb Sofia. “Meil on tegelikult kaua olnud üks lemmiknimi ja praegu lihtsalt vaatame, kuidas see istub.” Piiga tuli ilmale 3495 grammise ning 50sentimeetrisena. Sofia ütleb, et ka lapse isa oli sünnituse juures ning “loomulik” on sõna, mida nad mõlemad lapse tulekut kirjeldades kõige rohkem kasutavad. “Ma ei käinud rasedatele mõeldud loengutes, vaid lugesin ise palju internetis ja lõin endale palju erinevaid stsenaariume,” ütleb Sofia, kuidas ta uue ilmakodaniku sünniks valmistus. “Kui ise suudan välja mõelda viis, meenutab võibolla üks neist seda teekonda, mis meile pakutakse. Kõik on ju ikka kuidagi teada, peab ainult kuulama oma keha. Kehad ei valeta.”

Lapse sünd on alati maailma kõige õndsam tunne ja Sofia ütleb, et muidugi on oma last esimest korda süles hoida väga eriline. “Mis mõte seal tekkis? Uudishimu, vist. Kes ta on? Ja suur tänulikkus, et kõik on läinud hästi ja et pikk ootamine on läbi,” õhkab ta. Sofial on ka kümneaastane poeg Oskar, kes on naise sõnul väga uhke suur vend.