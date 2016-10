Läinud aastal Peterburis toimunud ÜRO korruptsioonivastasel konverentsil uimastati kaks USA ametnikku, teatab Radio Free Europe (RFE).

Diplomaatilise passiga reisinud mees ja naine uimastati väidetavalt hotelli baaris. Üks neist vajas ka haiglaravi.

Juhtum on tekitanud muret USA välisministeeriums. Ministeeriumi sõnul on taolisi ahistamisi ette tulnud teisigi ning see on probleemiks muutunud just viimase kahe aasta jooksul.

Allika teatel esitas USA riigidepartemang Venemaale ka protesti, kuid paraku polnud neil juhtunu kohta esitada vastavaid tõendeid, kuna haiglasse sattunud kannatanult ei suudetud õigeaegselt vajalikke proove võtta.

Vene saatkond keeldus RFL-e süüdistusi kommenteerimast.