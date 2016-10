Riikliku Ilmateenistuse andmetel on tänane õhtu ja homne hommik üle Eesti eriti tuuline, mistõttu andis välja esimese taseme hoiatuse.

Täna õhtul tugevneb kirdetuul sisemaal puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul 16, puhanguti 23 m/s. Homme hommikul tugevneb kirdetuul sisemaal puhanguti 18, saartel ja rannikul püsib 16, puhanguti 23 m/s.

Ilmateenistuse nädalaprognoosi kohaselt on Skandinaavia kohal võimas kõrgrõhkkond ja haarab enda alla nii Soome kui Läänemere ümbruse. Samal ajal muutub Ukraina kohal olev madalrõhkkond aktiivsemaks ja laieneb põhja poole. Eesti jääb kahe rõhuala piirimaile, kus mõlema jõulise surve tõttu on tuul tugev. Saju võimalus on eelkõige Soome lahe ääres ja ka saarte rannikualadel. Kirdevoolus saabuv õhumass on võrdlemisi külm.



Kolmapäeval püsib kõrgrõhkkond Skandinaavia ja Soome kohal ning ulatub servaga Läänemere ja Soome lahe äärde, kus on vastas madalrõhkkond, mis liigub Musta mere äärest Valgevene kohale. Öösel sajab mõnes kohas vihma, päev on enamasti sajuta ning Peipsi järve äärest vööndina üle Eesti kesk- ja edelaosa kujuneb selgema taevaga ala. Põhja- ja Lõuna-Eestis võib madal pilvekiht püsima jääda. Kirdetuul on väga tugev, puhanguid on sisemaal 15-18, rannikul üle 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 4..7, meretuulega rannikul kuni 10, päeval 8..11°C.



Neljapäeval vastasseis püsib, kuid kõrgrõhkkond saavutab väikese ülekaalu. Saju võimalus jääb alla 25%. Kirdetuul on öö hakul veel väga tugev, siis annab pisut järele, kuid ilm on ikka tuuline. Õhutemperatuur on öösel 2..7°C, meretuulega rannikul jääb 10°C piirimaile, päeval 7..11°C.



Reedel saab lõunapoolne madalrõhkkond energiat juurde ega anna kõrgrõhkkonnale võimalust üle Eesti laieneda. Öö on selgem ja sajuta ning lühiajaliselt veidi nõrgema tuulega. Õhutemperatuur on +1..+6, tuulevaiksemates kohtades võib 0°C ümbrusse langeda, rannikul on kuni 9°C. Päeval jääb tihe sajutsoon Eestist kaugele, kuid lõunapiiri lähistele võib vihmapilvi jõuda. Lisaks soosib suhteliselt sooja merevee ja külma õhumassi kontrast merealade kohal rünksajupilvede teket ning seetõttu on vihma võimalus Soome lahe ääres ja ka saarte rannikul (tõenäosus ~50% ringis). Kirdetuul tõuseb päeva jooksul uuesti väga tugevaks, rannikul õhtu poole puhanguid taas 20 m/s. Õhutemperatuur on 8..11°C.



Laupäevaks tuleb madalrõhkkond meile lähemale. Saju tõenäosus suureneb eelkõige Eesti lõunaosas, aga ulatub ka rannikulähedatel aladel ~50%-ni. Kirdetuul on tugev põhiliselt rannikualadel, puhanguid 15 m/s, Soome lahe ääres 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel +1..+6°C, meretuulega rannikul kuni 9°C, päeval 6..10°C.



Pühapäevaks tugevneb kõrgrõhuala. Ilm on enamasti sajuta. Kirdetuule puhanguid on öösel rannikualadel veel 15 m/s, päeval rahuneb. Õhutemperatuur on öösel 0..+5°C, meretuulega rannikul kuni 9°C, päeval 7..11°C.



Esmaspäeval kandub kõrgrõhuala serva mööda kirdevoolus veidi soojemat õhku ja taevas kattub õhukese pilvekihiga. Üksikutes kohtades võib ka nõrka vihma sadada. Puhub mõõdukas kirde- ja idatuul. Õhutemperatuur on öösel +1..+6, rannikul kuni +9, päeval 6..10°C.



Teisipäeval ulatub üle Eesti kõrgrõhuvöönd ja ilm on enamasti sajuta. Kuid taevasse võib jääda madal pilvekiht, millest üksikutes kohtades võib uduvihma tibada. Tuul on nõrk ja valdavalt idakaarest. Õhutemperatuur on öösel +1..+6, rannikul kuni +9, päeval 6..10°C.