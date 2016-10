Kui mõelda töögarderoob, siis enamasti seostub see sõnaga igav. See ei pea aga sugugi nii olema.

Nii mõneski kontoris on karmid reeglid, mida tohib kanda ja mida mitte ning nii võibki juhtuda, et töögarderoob on üksluine, halli, musta ja valge segu ning lisaks sellele ka küllaltki igav. Tegelikult on võimalik aga siiski ka töögarderoobile veidikene särtsu lisada, olgu see siis mõne värvi, tagasihoidlikuma mustri, silueti või detailide näol.

Tuleb lihtsalt jälgida, et seljas olev asi tõmbaks pigem positiivset, mitte negatiivset tähelepanu. Seda viimast tekitavad näiteks liiga avarad ja paljastavad lõiked, liiga suured mustrid ja pimestavad värvitoonid.

Mis asjad võiks aga oma garderoobi hankida, mis tööleminekugi toredamaks teevad, leiad juba juuresolevast galeriist.