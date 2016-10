“Adeele oli suurepärane, professionaalne ja tõi välja detaile, mis olid mulle endalegi kuidagi kõhedad vaadata ja kuulata,” kommenteerib jazzlaulja Kadri Voorand pühapäevast näosaadet, kus näitleja Adeele Sepp temaks kehastus.

“See oli meeldiv kõhedus,” kinnitab Kadri. “Mul oli tohutu au ja hea meel, et ta sellise väljakutse vastu võttis.” Kadri sõnab, et tema jaoks oli uudis, et teda saates “Su nägu kõlab tuttavalt” kehastatakse, positiivne šokk. “Selline asi teeb muidugi rõõmu ja on äge üllatus.” Et Kadril kodus sellist nähtust nagu televiisor pole, ei saanud ta end kodus saate vaatamiseks mõnusasti diivanile kerra tõmmata. “Viimasel hetkel tuli mulle meelde, et on selline saade ja külastasin oma häid sõpru, kellel taoline riistapuu kodus olemas on,” muigab ta. “Jõudsin just napilt selle laulu ajaks ja mul õnnestus seda otse näha,” on Kadri rõõmus. “Igal juhul oli väga põnev.”

Voorand ütleb, et nägi Adeele esituses ainult plusse ja ei ühtki miinust. “Plussideks oli kõik, mis sai olla – välisest sisemiseni. Välise all saab silmas pidada kõike, mida on silmaga näha,” ütleb Kadri ja lisab, et sisemise puhul on tegu laulja emotsionaalsusega, mille Adeele , ilmselt äärmise põhjalikkusega tööprotsessis, saavutanud oli. “On väga keeruline ülesanne anda edasi sõnu ja samal ajal ka välist kehalist ilmet. Adeele sai sellega hakkama, ta tegi tohutult suure töö ära. Sügav kummardus!”