Saksamaa käsipalli kõrgliigas palliv Dener Jaanimaa vahetas mõned päevad tagasi meeskonda, kui liikus Kielist Melsungenisse. Eestlane on klubivahetusega väga rahul: "Väga lihtne otsus," sõnas Jaanimaa Õhtulehele. "Paremad lepingu tingimused, pikem leping ning kindlasti rohkem mänguaega," tõi paremsisemise positsioonil mängiv käsipallur välja ülemineku peamised põhjused. "Ega keegi mind sealt (Kielist) ära ei ajanud ja taheti, et ma jääksin sinna. Kuna mänge on palju ja keegi võib vigastada saada. Aga see ei olnud mulle piisav argument," ütles mängunäljas Jaanimaa.

"Tahtsin lihtsalt ära minna, uuesti alustada ja mängida. Lihtsalt liiga vähe mänguaega sain ja ei tahtnud nii enam jätkata."

Eesti ühe edukaima käsipalluri vastu tundsid huvi ka mitmed teised Saksamaa kõrgliiga klubid: "Oli veel ka teisi klubisid Bundesligast, kellele ma kõigile "ei" ütlesin. Kokku isegi kolm klubi." "Kui Melsungenist tuli pakkumine, siis tundsin kohe, et tahan siia tulla. Otsutamiseks ei olnud palju aega vaja," teatas Jaanimaa selge rahuloluga. "Kui Kielis oli minu kohal neli meest, siis siin on minu positsioonil kokku vaid kaks. Roll on mulle selles meeskonnas kindlasti olemas ja kahtlemata saan mängida, see on 100% kindel," sõnas 27-aastane eestlane. "Konkurents oli enne lihtsalt nii suur ja ei ole sugugi halvad vennad ka seal Kielis. On küll kõva klubi ja mul oli au seal olla, aga mõeldes tulevikule, siis ei näinud ma mõtet jätkata. Ma oleks seal ilma mänguajata liialt kinni jäänud." Käsipalli meistrite liiga vahetas Jaanimaa välja Euroopa tugevuselt teise sarja EHF Cup´i vastu. "Tase on ka seal kindlasti hea, sest mängivad ikkagi mitmete riikide tippklubid. Muidugi meistrite liiga on aste kõrgemal, aga ikkagi korralik sari. Umbes nagu jalgpalli Euroopa liiga," tõi Jaanimaa võrdluse kahe võistlussarja vahel. Melsungeni debüüdi tegi eestlastest käsipallur juba vahetult peale meeskonnaga liitumist, kuid liiga kiiret tähelendu ta ei oota. "Juba peale teist päeva pandi mind koosseisu ja korraks sain platsile ka. Algus oli keeruline ja ma ei hakanud suuri riske võtma." "Mul läheb ikkagi veidi aega vaja, et kohaneda. Võib-olla nädalaga õnnestub sisse elada, üritan väga rahulikult võtta."