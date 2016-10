See hämmastav retsept on rohkem kui 5000 aastat vana ning selle avastasid Tiibeti mungad. Tänasel päeval teavad paljud inimesed üle kogu maailma, et see võimas vahend aitab ravida ja ennetada paljusid erinevaid terviseprobleeme.

Kuid – enne, kui asud seda ravimit keetma, peaksid meeles pidama, et seda tohib kasutada vaid kord viie aasta jooksul, kirjutab Healthy Life Tricks.

Selle retsepti peamine koostisosa on küüslauk – üks kõige tervislikumaid vilju planeedil, mis aitab ohtrate erinevate tõbede vastu.