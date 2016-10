Toitumisnõustajad soovitavad kõigil tarbida hooajaliselt lühikest aega kättesaadavat naerist – see toitaineterikas köögivili aitab täiskõhutundel kiirelt tekkida ja seega ka saledat pihta säilitada.

Naeris on madala kalorsusega – 100 grammis puhastatud naeris on umbes 22 kilokalorit - ning sisaldab rohkelt kiirelt täiskõhutunnet tekitavat kiudaineid, kirjutab Healhy Foodstar. Naeris sisalduvad ained kiirendavad ka ainevahetust, stimuleerides ja parandades nii seedeprotsessi, mis kehakaalu langetamise juures on võtmeküsimus.

Naeris on samuti suurepärane C-vitamiini allikas (100 grammis on seda 62 milligrammi), tänu millele tugevdab naeri söömine ka immuunsüsteemi, neutraliseerib vabade radikaalide mõju organismile ning aeglustab vananemisprotsessi.