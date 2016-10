Räpinas said lapsed endale uue ilmavaatluspunkti, mille abil ennustati alanud sügiseks väheste sademetega päiksepaistelist ilma.

Räpina lasteaed Vikerkaar on Eestis ainulaadne, sest loodusteaduste süvaõppega alustatakse juba paariaastaselt ning nüüd pakutakse lastele ka ilmavaatlusõpet.

Lasteaia õpetaja Jana Metsa sõnul puudub paljudel noortel vanematel nii harjumus kui ka piisav vaba aeg lapsi loodusesse viia ning ilmastikunähtuste üle arutleda. "Aga lapsed ise tahavad väga teada, kuidas vihmapiisad, pilved või vikerkaar tekivad ning mille järgi ennustatakse, kas tulemas on sajune või päikesepaisteline ilm," rääkis Mets ning lisas, et selline ilmavaatlemise kogemus muudab ka koolis mitmed õppeained nagu loodusõpetus või geograafia paremini mõistetavaks. "Nüüd meil on selleks kõik vajalik olemas ja lapsed on selle üle tõesti rõõmsad."

Ilmavaatluspunkt ja selle varustus soetati tänu heategevuskampaaniale Epiim Eesti Laste Heaks, millega toetatakse tänavu kümnete tuhandete eurode eest lastega seotud projekte. Laste jaoks koguti raha Eesti piimafarmeritele kuuluva Epiima toodete müügist.