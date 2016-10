Värsked uuringud kinnitavad, et isegi väikeses koguses füüsilist aktiivsust võib kehas vallandada kümneid kasulikke muutusi.

Kui sa oled üks paljude seast, on sul ilmselgelt vähe motivatsiooni enese regulaarseks liigutamiseks. See on aga halb, sest järjest rohkem uusi uuringuid näitab, et on palju mõjuvaid põhjuseid, miks end liigutama hakata. Ole sa siis kui vana, haige või rase tahes, kirjutab Time ja toob välja treeningute seitse üllatavat kasu tervisele.

See mõjub hästi su ajule. Regulaarne liigutamine on seotud madalama depressioonitaseme, parema mälu ning tõhusama õppimisvõimega. Uuringud näitavad ka, et just treenimine on parim viis ennetada või edasi lükata Alzheimeri tõbe. Teadlased ei tea täpselt, miks kehaline koormus muudab ka aju struktuuri ja funktsioone, kuid nad on märganud, et kehaline liikumine parandab verevoolu ajus ning võimaldab isegi uutel ajurakkudel tekkida.