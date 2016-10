Ostes kuitahes kallist teed, kuid seda valesti valmistades on tulemus kohutav. Sellise õppetunni saab enamik algajaid: paljud, kes ütlevad, et neile ei meeldi üks või teine tee, on saanud hoopis valesti valmistatud varianti.

Paljudes kodudes ja ka restoranides-kohvikutes minnakse lihtsama vastupanu teed ning kasutatakse kõikide teede valmistamiseks sama temperatuuriga vett. See oleks sama, kui pakkuda veinikeldris toatemperatuuril valget veini või liharestoranis ainult well done liha.

Teepood.eu toob välja mõned märksõnad, mis on olulised hea tee valmistamisel.

Vett ei tohi mitu korda keeta.

Tee valmistamiseks ei ole vaja just ideaalset vett, aga kui see maitseb veidi imelikult, siis maitseb sarnaselt ka sellest valmistatav tee. Hiinlased kutsuvad keedetud vett surnud veeks – seepärast ei saa mitmeid kordi keedetud veest parimat tassikest teed.

Kogus peab iga tee puhul olema erinev.

Liiga suurest kogusest teest saab mõru joogi, liiga vähesest aga lahja leotise. Kõige lihtsam on arvestada üks teelusikatäis (ca 3g) teed ühe tassi (250ml) kohta. Mõnda suurelehelist valget ja oolong teed läheb 3 grammi sisse 2 teelusikatäit, purustatud või tihedalt kokku rullitud teed mahub ühte teelusikasse aga rohkem kui 3 grammi.

Temperatuur ei pea kõikide teede puhul olema võimalikult kõrge.

Ideaalne temperatuur sõltub tee sordist. Keevat vett kasuta musta, tumeda oolong või taime- ja puuvilja teede jaoks. Need teed on tugevamad ja vajavad kõrvetamist, et oma aroom vallandada. Rohelised ja valged teed on õrnemad ning vajavad jahedamat vett. Liiga kuuma veega tehes tuleb tõmmis kibe. Liiga jaheda veega tehtud tee on aga jällegi nõrk ja maitsetu. Kui Sul pole termomeetrit või vastavat teekannu, siis lase keema tõusnud veel 5 minutit jahtuda ning saadki umbes 80-kraadise vee.

Aeg teeb tee kibedaks.

Hoolikalt tuleb jälgida, kui palju lasta erinevatel teedel tõmmata. Musta tee jaoks piisab 3-5 minutist – pikem aeg teeb tee liiga tummiseks ja mõruks. Valged ja tumedad oolong teed on jällegi kõige andestavamad – 3-5 minutit on nende jaoks samuti piisav, aga sobivad juua ka pärast pikemat aega. Rohelisele teele piisab 2-3 minutist, kui Sulle meeldib kange tee.

Varustus on sama oluline nagu vee temperatuur!

Õigevarustus on sama oluline kui vee temperatuur või tõmbamise aeg. Kuumas vees paisuvad teelehed isegi kuni viis korda ning selleks, et nad endast parima saaksid anda, tuleks pakkuda piisavalt ruumi. Kui kasutad sõela, siis võiks see olla võimalikult lai ja sügav.

Tee ise on kõige tähtsam!

Kõik eelnev on väga oluline, aga kui Sul pole head teed, siis pole sellest väga abi. Osta parim, mida saad endale lubada ja võid olla kindel, et naudid seda.

Ilmad on jahedad ning selleks, et sooja hoida, joo rohkelt teed. Suurepärase ja kvaliteetse teevaliku leiad Teepoest. Osta endale või kingituseks!