"Ma laulan suhteliselt kehvasti. Nii palju, et ma saan laulukooris laulda ja minna laulupeole," räägib tänases "Radaris" Eesti uueks presidendiks saanud Kersti Kaljulaid mõned minutid pärast valituks osutumist.

Kaheksa päeva tagasi kerkis Kersti Kaljulaiu kui võimaliku presidendikandidaadi nimi esimest korda laiema avalikkuse ette. Kaks päeva hiljem nimetasid riigikogulased ta kandidaadiks ning esmaspäeval valiti ta meie uueks riigipeaks.

Senistes avalikkusele tehtud ülesastumistes on Kaljulaiult küsitud eelkõige selle kohta, milline riigipea temast saab ning mis on tema peamiseks ülesandeks. "Radar" otsustas uurida temalt endalt ning 12 inimeselt, kellega meie uus riigipea oma eluteel kokku puutunud, milline inimene ta on – milline õde ja klassiõde, milline sõber ja kolleeg.