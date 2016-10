Teadlased tahtsid ka uurida, mismoodi kiimalisus mõjutab otsustamist väljaspool magamistuba. Teise eksperimendi käigus näidati veel sajale inimesele samu videoklippe, kuid siis pandi nad blackjacki mängima.

Leiti, et erutatud grupp kaldus 13% tõenäolisemalt tegema blackjackis riskantseid otsuseid kui inimesed, keda polnud pornoga üles kruvitud – näiteks 17 pealt juurde võtma, selmet passida.

Uuringu autor Shayna Sparling märgib, et kiimalisus ei mõjuta tingimata su võimet otsustada, aga see mõjutab valiku tegemise motivatsiooni.

Näiteks: kuigi sa tead, et peaksid kummi kandma, võid sa siiski tahta ilma selleta seksida, kuna see tundub tol hetkel lõbus.

Sparling märgib, et varasemate uuringute kohaselt on erutunud inimestel ka vähem enesekontrolli.

Kuidas sellest üle saada? Pane oma tavapärases olekus piirid paika. Kinnita reeglid, et teaksid, mida endalt oodata, kui käes on lõbus õhtu. Seksi puhul võiks reegliks olla "Kasutan alati kondoome, kui ma just pole koos usaldusväärse partneriga, kelle kohta tean, et tal pole suguhaigusi."

Loe see reegel endale valjult ette või kirjuta üles. Mida enam seda kordad, seda tõenäolisemalt selle juurde jääd, kuna tahtejõud on selline "vaimne lihas", mida saad harjutamisega tugevdada.

Ühe reegli meeldejätmine nõuab Sparlingu teatel vähem ajutööd kui kindlal hetkel riskantse otsuse läbimõtlemine.