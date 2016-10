USA president Barack Obama teatas, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on korrumpeerunud, sarnaselt FIFA-le.

Obama meenutas New Yorki lehele antud intervjuus, kuidas ta 2009. aastal Kopenhaagenis USA-le olümpiamängude korraldamisõigusi puudutavaid küsimusi arutamas käis.

"Kõik olid kindlad, et meie saame need mängud (2016. aasta olümpia). Pikk reis sinna oleks pidanud olema lihtsalt formaalsus, et asi ära kinnitada," sõnas Obama.

Asjad läksid aga teisiti. "Aja jooksul on selgeks saanud, et ROK-i otsused on sarnaselt FIFA-le selgelt mõjutatavad," teatas 55-aastane president.