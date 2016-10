Status Quo rokkar Rick Parfitt, kes juunis elas üle neljanda infarkti, läks oma naisega raksu ja jättis ta telefoni teel maha.

The Suni teatel ütles 67aastane Parfitt endast 11 aastat nooremale kolmandale abikaasale Lyndsayle, et tema mõõt on täis ja ta kolib nende kodust välja. Lehe andmeil oli abielupaar läinud tülli nii tervise- kui rahaasjade pärast.

“Lyndsay on maruvihane. Ühel hetkel põetas ta Ricki ja üritas mehe finantsides korda majja lüüa, järgmisel aga jäeti ta maha," räägib lehe allikas.

Kolm aastat tagasi rinnavähiga võidelnud Lyndsay olevat omadega täiesti läbi. Naise hooleks on jäänud ka tema ja Ricki kaheksa-aastased kaksikud Tommy ja Lily ning 85aastane ema. “Me oleme lahku läinud, aga ma ei taha midagi öelda,” oli Lyndsay ainus kommentaar The Sunile.