Igal aastal annetab 9-aastane Justin Demars oma sünnipäevaks saadud kingitused ja raha Massachusettsi osariigi pealinnas Bostonis asuvale Shrinersi lastehaiglale. Miks? Sest ta sai sealsetelt arstidelt ise imikuna abi, vahendab Now This News.

Vaid 10-kuuselt alles kõndima õppides põletas noor heategija end kuuma radiaatori vastu, mis tekitas tema kätele II ja III astme põletushaavad. Pärast kahes kohalikus haiglas saadud ravi, pidi poiss veel kuus kuud olema Shrinersi arstide hoole all. Justini vanemate sõnul olid nad õnnistatud arstide hämmastava hoole ja raviga. Tänu sellele on armid poisi kätel vaevalt nähtavad.

5-aastasena kogus Justin kokku kõik sünnipäeval talle kingitud mänguasjad ja raha, et need põletushaavade tõttu Shrinersi haiglasse sattunud lastele kinkida. Igal aastal tuleb perekond Demars taas tagasi haiglasse, et Justini südamlik annetus üle anda. Poisi enda sõnul soovib ta nende kingitustega inimeste tuju tõsta. Shrinersi personal võtab külalised alati lahkesti vastu ja teeb poisile ja tema perekonnale ka haiglas väikese ringkäigu.

Justini vanemad tõdesid, et poisi idee võis tulla sellest, et nad on oma lapsi alati julgustanud tagasi andma ja on poisile tema õnnetusest ka palju rääkinud. Shrinersi lastehaigla oli nende arvates seega suurepärane koht selleks, et näidata oma tänu Justinile osutatud ravi eest. Perekond Demars on arvamusel, et sellise tava jätkamine on oluline, et olla nii praegu kui ka tulevikus sealsete laste jaoks olemas.