Teate küll seda tunnet, kui mingi pisike plastist või pehmemast metallist jupstükk puruneb ja mõne suurema agregaadi – olgu see batuut, mootorratas või köögilaud – sisuliselt kasutuks muudab? Väga sageli on asendusosa leidmine tülikas või isegi võimatu: elame ju ajastul, mil remontimise asemel eeldavad töösturid terve uue toote ostmist. Mõnikord on aga asendusosa võimalik ise teha – kui oled piisavalt nupukas.

YouTube'i kanali "You Got It Giyl" vedaja kirjeldab, et ostis eBay'st uued sidemed veelauale ning oli väga rahul, et sai need hea hinnaga. Paraku ei antud sidemetega kaasa vahendeid nende ettenähtud viisil paigaldamiseks. Selgus, et üht spetsiifilist detaili – mida mees nimetab kontramutriks, aga mis ilmselt kannab tegelikult muud nime – enam ei toodeta.

Mees asus katsetama erinevaid materjale, et vastavaid detaile ise teha. Üks komplekt sündis epoksiidvaigust. Aga et tegija kõhkles selle plastisarnase materjali tugevuses ja kestvuses, siis katsetas ta detailide alumiiniumist valamist.