Kui maailmas on üks inimene, keda pornofilmis näha ei tahaks, siis on see ilmselt Ühendriikide presidendikandidaat Donald Trump. Ometi lõi just see mees nilbes linateoses 16 aastat tagasi kaaasa.

Enne, kui te endale kahvli silma torkate, tuleb kiirelt ära mainida, et õnneks mees erootilises Playboy toodangus ennast paljastama ei hakanud, tal oli vaid väike külalisroll. Trump avas nimelt pudeli šampanjat, mida oli enne selgelt loksutatud, sest valgelt vahutavat vedelikku pritsis lahkelt Playboy logole.

Seejärel trimpas rahulolev punapea koos hulga noorte tütarlastega kallist jooki. Mehel oli antud ka üks lause. "Ilu on ilu, vaatame mis New Yorkis juhtuma hakkab," sõnab multimiljonär paljulubavalt.

Väikest jupikest Trumpi rollissooritusest saab näha siit!