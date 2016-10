FIFA president Gianni Infantiono on enda üheks südameasjaks võtnud MM-il mängivate meeskondade arvu suurendada. Kui algselt käis jutt 40 meeskonnast, siis nüüd on jõutud juba arvuni 48.

46-aastase itaallase sõnul langeks esimeses play-off süsteemi eelringis välja 16 meeskonda. Peale seda jätkuks võistlus klassikalise 32 võistkonna alagrupiturniiriga ja kohamängudega.

"See süsteem tähendaks, et jätkaksime endise 32 meeskonna turniiriga, kuid kõik 48 meeskonda saaksid oma võimaluse ja osa suurest jalgpallipeost," sõnas Infantino.

Ta lisab: "FIFA peamine eesmärk on arendada jalgpalli üle terve maailma. MM on vuti kõige tähtsam üritus. See on rohkem kui lihtsalt võistlus, tegemist on suure sotsiaalse sündmusega."

Võimalikud uuendused võetakse tõsisema arutluse alla tuleva aasta jaanuaris.