Septembris sündis Pelgulinna sünnitusmajas tavapärasest rohkem kaksikuid: topeltrõõmu osaliseks said sügise esimesel kuul viis ema-isa. Septembrikuus ilmale tulnud kaksikute seas oli kaks paari tüdrukuid, üks paar poisse ning kaks segapaari.

Pelgulinna sünnitusmaja ämmaemand Liis Jõgise sõnul on nende majas tavapärane, et sünnib 3-4 paari kaksikuid kuus, ent sekka satub ka kuid, mil mitmikke sünnib keskmisest rohkem või vähem.

„Iga päev ja kuu on sünnitusmajas oma nägu – seda nii ilmale tulevate üksiklaste kui ka mitmikute arvu poolest. Enamasti on ju ikkagi laps see, kes valib aja, millal ta täpselt tulla soovib,“ märkis ämmaemand.

Möödunud kuul tuli Pelgulinna sünnitusmajas ilmale kokku 272 last. Poisslapsi oli nende seas 149 ja tüdrukuid 123.