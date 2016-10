Mari Hagi, Varjupaikade MTÜ turunduspealiku sõnul on isegi veel praegu inimeste seas eelarvamus mustade ja must-valgete kasside suhtes. "Kahjuks on tõepoolest mustade ja eriti must-valgete kasside ooteaeg pikem kui teistel. See on nii ka mujal maades, teisedki varjupaigad räägivad seda," rääkis ta. Hagi sõnul on moes jälle triibuline, nn talukass, samuti soovitakse palju punaseid värvi kasse.

Musta värvi kasse seostatakse endiselt ebaõnne ja nõidusega ning antud aktsiooniga soovitaksegi tõestada, et mustad kassid on sama head perelemmikud, kui kõik teist värvi kiisud.

Musta kassi saab oktoobrikuus varjupaigast võtta täitsa ilma rahata, kuid siiski on täiskasvanud kassidel tehtud kõik protseduurid, kaasa arvatud steriliseerimine/kastreerimine. Kassipojad on lõikamata, kuid loovutuslepingus on tingimus, et omanik peab seda hiljem ise laskma teha, rääkis Hagi.

Olenemata sellest, et mustasid kasse saab varjupaigast loovutustasuta, eelneb siiski igale loovutusele eelnev ankeedi täitmine ja vestlus. Hagi sõnul selgitatakse selle käigus välja, et kassi võtmine on läbimõeldud otsus ja loomapidamiseks vajalikud teadmised ja tingimused on olemas.

Loovutuse juures ollakse Hagi sõnul põhjalikud, sealhulgas küsitakse ka elupinna kohta, kas kass läheks elama eramajja/korterisse või üüripinnale. „Üüripinnalt teisele kolimine on üks põhjustest, miks lemmikloomadest sageli loobutakse, mis aga ei tähenda, et üüripinnal elav isik meilt kassi ei saaks. Oluline on see, et inimene saaks aru, et kui ta võtab looma, siis kogu looma eluks ja kolimine ei ole argument loomast loobumiseks, pigem tuleb otsida uut elupinda nii kaua, kui leitakse selline pind, kuhu lemmklooma saab kaasa võtta,“ selgitas Hagi.

Aktsioon on olnud väga edukas ka eelnevatel aastatel. Eelmise aasta oktoobris sai koju 170 kassi, mis on Hagi sõnul oluliselt suurem arv kui tavaliselt. Nende hulgas oli 50 kassi, kes olid varjupaikades oodanud kojusaamisvõimalust juba üle 100. päeva. „Koju ei saanud ainult mustad kassid, kui inimene tuli reklaami peale musta kassi võtma, kuid kohapeal avastas, et hoopis keegi teine on "tema loom" - siis nii said koju ka teistvärvi loomad,“ ütles Hagi.