Näosaate osalejate paroodianumbreid ette valmistada aitav Maiken usub, et Eestis on küllalt neid, kes võiks saates osaleda, ent ilmakuulsatest staaridest võib nappima hakata.

Maikeni sõnul ootavad inimesed näosaatelt eelkõige rohkem huumorit ja nalja, ent teinekord ka täpset järeletegemist, nagu Kadri Voorandit parodeerinud Adeele Sepp. "Adeele võiks vabalt olla professionaalne laulja. Nõuab ülimat professionaalsust, et sellist numbrit sooritada," rääkis Maiken "Seitsmestele uudistele".

Mõnele on jäljendamisoskust juba rohkem antud kui teisele, ent tehniliste vahenditega on samas paljugi tehtav – eelduseks see, et osatakse üsna hästi laulda.

"Minu arvates on nii, et Eestis ei hakka otsa saama need artistid, kes seal saates võiksid olla – meil on nii palju andekaid inimesi. Aga neid, keda jäljendada … nii palju on ära tehtud, nad on juba mitmendal ringil. Paraku tuleb seal kordusi. Seal on ka samas huvitav vaadata, kuidas teine inimene lahendab," lisas Maiken.