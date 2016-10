Kindlasti on sõbranna klaar jume ajanud nii mõnegi naise kadedaks, eriti kui endal on nägu vinne täis. Tegelikult peaksid aga hoopis klaari jumega sõbrannad sind kadestama.

Keda ei aja vinnid närvi, eriti kui vanust on juba nii palju, et teismeiga on juba ammu läbi? Tegelikult tuleks nende eest aga hoopis tänulik olla, kirjutab Huffington Post.

Kuidas nii? Tuleb välja, et akne all kannatajatel on pikemad telomeerid, mis kaitsevad rakke ning kokkuvõttes aeglustavad vananemisprotsessi. Nimelt on telomeeride pikkust kaua aega seostatud vananemisprotsessiga. Vanuse suurenedes hakkavad telomeerid kahanema ning see toob kaasa ka rakkude vananemise.

Seega, ilmselt ei tasu väga oma vinnide üle nuriseda.