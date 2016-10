Veskimägi sõnul on kõige rumalam mängida kangelast ja käia haigena tööl.

"Kui tekib tõsine luu-lihasevalu, võiks seda leevendada ibuprofeeni või paratsetamooli mõistliku võtmisega," lausub ta lisades, et siis tuleb kindlasti aeg maha võtta ja haige olla. Tavaliselt möödub viirusinfektsioon nädalaga.

Tõstamaa perearstikeskuse perearst Madis Veskimägi soovitab juhul kui tunne, et hingamisteede viirusinfektsioon ehk rahvakeeli gripp hakkab tulema, kuid palavikku veel pole, otsida abi kuumast saunast, soojast taimeteest ja meest.

"Nii venib haigus pikemaks, tüsistuste oht on suurem ja ka oht teisi nakatada," selgitab ta, et iga mõistlik ülemus peaks tõbised töötajad juba ukselt koju saatma.

Haiguse esimeseks paariks-kolmeks päevaks pole ka arstidel midagi kavalat soovitada. Aga kui tõbi ei taha kolmandaks-neljandaks päevaks järele anda, on mõistlik muret arstile kurta.

Muidu on oht, et paari päeva pärast köhib ja nuuskab pool kollektiivi.

"Head nõu saab ka perearsti infotelefonilt," õpetab Veskimägi ja tuletab meelde, et iga haige vaevused on veidi isemoodi ja seepärast tasubki neist rääkida kogenud meedikule – siis saab selgeks, kas vaevuste taga on midagi ohtlikku või mitte.