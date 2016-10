Uusimate iPhone'ide ilmumisest on juba mõned nädalad möödas ja tõenäoliselt oled juba lugenud Apple'i uue lipulaeva kohta kirjutatud arvustusi, märgib Inquisitr.

Mõlemad uued iPhone'i mudelid – iPhone 7 ja 7 Plus – on vaieldamatult parimad iPhone'id, mis Apple on aegade jooksul teinud. Mõlemal on vinge raudvara, viimase peal kaamera, hulk asju, mida iga nutitelefoni kasutaja tahaks, ja väga usaldusväärne ja stabiilne operatsioonisüsteem. Siiski näib olevat üks valdkond, milles nii tarbijad kui arvustajad on ühel meelel: väiksemal iPhone'il ehk 7-l on tõsiselt kesine aku kestvus.

Ja kui uskuda Suurbritannia tarbijagrupi "Which?" värsket uuringut, siis on iPhone 7-l oma kaasaegsetega võrreldes kõige kehvem aku üldse.