USA-s on kohtu all 35aastane Atlantsast pärit Justin Ross Harris, keda süüdistatakse oma poja, Cooperi, ettekavatsetud mõrvas. Cooper suri ühel 2014. aasta palaval suvepäeval isa autos, kuhu ta oli terveks päevaks jäetud. "Ta valis oma lapsele mõeldavaist kõige hullema viisi suremiseks," sõnas süüdistaja eile alanud kohtuprotsessil.

Harris koos oma advokaadiga (Reuters / Scanpix)

Kuigi süüalune väidab, et unustas lapse terveks tööpäevaks autosse kogemata, on kohtul tõendeid, et tegu on siiski mõrvaga. "Veebiotsingute ajalugu on tõestuseks, et ta kavandas posi surma ette," sõnas süüdistaja Chuck Boring. Näiteks oli üheks otsinguks sõnapaar "lapsevaba elu". Boringu hinnangul polnud Harrisel kahtlustki, et ta sellest puhta nahaga ei võiks pääseda.

Harrise üle peetakse kohut Atlantast 482 kilomeetri kaugusel, et tagada süüalusele õiglane kohtumõistmine.