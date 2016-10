Töövestlustel annab tööandja sulle võimaluse neilt midagi küsida. Kui selline võimalus avaneb, siis tasub kindlasti küsida üht asja.

Kõik, kes on kunagi mõnel töövestlusel käinud, teavad, et tööandja annab ühel hetkel sulle võimaluse midagi küsida. Kindlasti ei tasu sellest keelduda, vaid mõni küsimus ikkagi võimalikule tulevasele tööandjale esitada, soovitab veebiportaal Bright Side.

Seda juba seetõttu, et nii avaneb sul võimalus saada hinnalist infot pakutava ametikoha kohta ning annab ka tööandjale arusaama, et sa tõesti oled nende juures töötamisest huvitatud.

Kuid, mis on siis see üks küsimus, mida kindlasti tuleks küsida?

See on: "Kes on sellel ametikohal edukas?" Seda küsides, saad teada, milliseid oskusi see töö nõuab, mida sa pead sel ametikohal töötades prioriteerima, kuidas paremaks saada ja millise ettevõttega üldse tegu on. Seejuures võid kindel olla, et tegemist on eksklusiivinfoga, mida ei leia tööpakkumise juurest.