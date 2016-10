"Hollywoodi lugu on selline, et sa sõidad auto puruks ja ärkad vanglas – ja mõlemad need asjad juhtusid ka minuga," räägib Clark, kes elab Colorado osariigis Boulderis. "Aga see pole päris õige. Sa oled valmis siis, kui sa oled valmis. Mulle jõudis lõpuks kohale, et olen teel väga varajase surma poole. Me, alkohoolikud, kutsume seda selguse hetkeks."

6. augustil 2005 sidus Clark tossupaelad kinni ja suundus vaid 15 sekundiks kõnniteele. Aga ta jäi selle juurde.

"Iga päev oli mul teha see üks naeruväärselt lihtne asi," märgib ta. "Jooksmise vahelejätmine, kasvõi ühelainsal päeval, oleks tähendanud, et andsin alla."

Kolme kuuga kaotas mees 22,7 kg ja proovis kohalikku 5 km jooksuvõistlust.

Kaalukaotamise võrrandi teine osa oli toit. Ja Clarki jaoks oli "glükeemiline indeks kui Püha Graal".

Ta viskas menüüst välja kõik, mis võib põhjustada veresuhkru järsku tõusu. Puuviljad ja juurviljad jäid, nagu ka munad, juust ja lahja liha. Täna on Clark taimetoitlane. Kõrgema lubatud kalorikogusega päevadel hellitas ta end tumeda šokolaadiga kaetud mandlitega.

Vaid 15 kuuga kaotas mees poole oma endisest kaalust ja jõudis 72,6 kiloni. Täna on 45-aastane Clark ultramaratoonar.