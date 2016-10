BENU apteegid alustasid kõikjal Eestis kuuldeaparaatide patareide müüki ning saadaval on kõigile levinumatele aparaatidele sobivad erineva suurusega pika kasutuseaga patareid.



“Inimesed on üha enam harjunud sellega, et apteek pole vaid vajalike ravimite ostukoht, vaid sealt saab ka kõike muud oma tervise eest hoolitsemiseks ja elukvaliteedi parandamiseks,” lausus BENU piirkonnajuht, proviisor Liia Saava. “Ka kuuldeaparaatidele sobivad patareid on nüüdsest võimalik mugavalt soetada oma koduapteegist ning ühtlasi saab uute patareide ostul tühjaks saanud vanad patareid utiliseerimiseks apteegis ära anda.”



Eesti Vaegkuuljate Liidu andmetel on kuulmiskahjustusi kuni viiendikul Eesti inimestest, neist omakorda kolmandik on saanud vajalikke abivahendeid.



“Meie apteekides müüdavad neli erineva suurusega Duracelli pika kasutusajaga patareid sobivad kõikidele levinumatele abivahenditele ning patareide ostuks ei pea nüüdsest enam minema spetsiaalsesse elektroonikapoodi, vaid seda saab teha samal ajal oma igapäevaostudega,” lausus proviisor Saava.



BENU apteekides müüdavad Duracell EasyTab on erinevalt tavapatareidest varustatud pikema kleebisega, millega patareid mugavalt kuulmisvaegust leevendavas seadmes vahetada. Ameerika Ühendriikide patsiendikaitse organisatsioon Arthritis Foundation on andnud Duracellile ainsa patareitootjana kvaliteedimärgise “Ease of Use”, millega tunnustatakse tootjaid füüsilise vaegusega inimeste elukvaliteeti tõstvate toodete eest.