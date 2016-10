Ennekõike seetõttu, et täiesti terved väikelapsed haigestuvad reeglina aastas viis kuni kaheksa korda ülemiste hingamisteede viirushaigustesse, mõnikord ka sagedamini. Kasvades haigusjuhtumite arv väheneb, kuid see jääb ikka kahe-kolme haigestumiseni aastas. "Imikute juures tuleb silmas pidada, et nende haigestumise puhul ei saagi ravimeid kasutada, kuid juba ainuüksi nohu või köha ravimine on alla kahe-aastaste laste puhul keeruline. Inhalatsioon on üks väheseid meetodeid, kuidas aidata lapsel kiiremini terveneda," selgitab ta.

Inhalaator on abivahend, mis tänapäeval ei kuulu pelgalt astmaatikute igapäevaellu – see meditsiiniseade kergendab tunduvalt laste tervenemist kõikvõimalikest viirushaigustest ning pakub leevendust mõnede tõbede korral ka täiskasvanuile.

Inhalaatori abil saab väikelapse panna nina kaudu hingama ägeda nohu korral, samuti ka kurku ja bronhe köha korral rahustada. "Seda kõike on vajalik selleks, et laps saaks öösel kergemini hingata ning samal ajal terveneda," räägib Lehari. Jahe aur, mis tuleb kompressor-nebulisaatorist, läheb nimelt olenevalt auruosakeste jämedusest kas nina-, neelu- või kopsupiirkonda.

Asendamatu abimees on inhalaator neil lastel, kes põevad larüngiiti.

Hea on seegi, et inhalaatorist tulevat jahedat auru võib teha ka palaviku korral ja see pole kasutajale ebameeldiv, pigem hoopis kergendab olemist ja enesetunnet.

Lisaks märgib Lehari, et ka osad täiskasvanud põevad sagedasti bronhiite, põskkoopapõletikke, astmaid või kroonilisi obstruktiivseid kopsuhaiguseid. "Neil inimestel võiks kindlasti olla koduses majapidamises üks inhalaator." soovitab ta.

Eelista aparaati, milles võib kasutada ravimeid

Et inhalaatorite valik on apteekides suur, tasub valiku hõlbustamiseks kindlasti küsida nõu apteekrilt. "Esiteks on suurused erinevad – kõige levinumad on elektritoitel töötavad kompressor-tüüpi inhalaatorid, kuid on ka väikeseid patareitoitel ja kaasaskantavaid," räägib proviisor.

Lisaks võib inhalaatoreid tema sõnul eristada erinevate tehnoloogiate ja toimimise järgi. On näiteks kompressori tööpõhimõttel toimivad, mille eeliseks on hea ja efektiivne auru pihustamine. Ultraheli inhalaatorid töötavad väga vaikselt ning on mugavad kaasas kanda. Veel on patareitoitel ning võrktehnoloogiat kasutavad, mis kombineerivad kompressorite ja ultraheli aparaatide parimad omadused.

Margot Lehari soovitab apteekrilt alati ka küsida, kas konkreetses aparaadis võib kasutada ravimeid. "Vastasel juhul võib tekkida olukord, et algselt vaikse ultraheliinhalaatori ostmise järel võib hiljem, isegi aastate pärast selguda, et laps vajab mingit astma või bronhiidiravimit. Seetõttu võib osutuda mõttekaks osta kohe alguses selline, millesse tohib raviaineid panna," selgitab ta lisades, et üldiselt ei sobi ravimid ainult ultraheliinhalaatorisse ja teistes on need lubatud. "Ultraheliinhalaatorisse ei või raviaineid panna, kuna ravim ladestub aparaadi erinevatesse osadesse ning ei jõua oma eeldatavasse sihtkohta," lausub apteeker.

Inhalaatorit kasutades tuleks meeles pidada, et selles tuleb alati kasutada füsioloogilist lahust ehk 0,9% naatriumkloriidi lahust, mida rahvakeeli tuntakse ka soolalahusena. Seda saab osta apteegist. "Selle lahusega segatakse vajadusel ka ravilahuseid või 100% puhtaid eeterlikke õlisid," sõnab Lehari. Sageli küsitakse ka, kas võib inhalaatorisse panna ravimteesid, kuid apteekri sõnul ei maksa seda teha. "Ravimtaimeteed sisaldavad lisaks ballastaineid ja seetõttu ei soovita neid inhalaatorisse panna. Parem on juua klaasike seda ravimteed," märgib ta.

Kasutamine ja hooldamine on lihtsad

Inhalaatori kasutamine on aga väga lihtne. "Tuleb lihtsalt silmas pidada ja kontrollida, et lahust oleks mahutis parajalt ehk mitte alla miinimumi ja mitte üle maksimumi," räägib apteeker. Korraga mahub aparaati olenevalt selle suurusest vahemikus 5-12 milliliitrit lahust. Lisaks on lihtne ka inhalaatori hooldamine, selle hingamismaske saab pesta ja desinfitseerida ning enamikule aparaatidele on saadaval ka varufiltrid ja muud osad.