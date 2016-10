Jäär Marsi ja Jupiteri täpne kvadraat võib panna sind liialdama ja piire ületama. Sa võid oma tahet ja soove teistele liialt peale suruda. Kuid päev soosib välismaa, reisimise ja õpingutega seonduvat.

Sõnn Vajaduse korral on sul nüüd lihtne saavutada suuremat vabadust olla see, kes sa tegelikult olla tahad. Suhetes tunned end kindlalt, kuna arvad teadvat, milliseid hoobasid iga isiku puhul kasutada.

Kaksikud Igati soodne päev kõikideks üks-ühele suheteks, kokkulepete sõlmimiseks, lubaduste väljakäimiseks jne. Sinu ja teiste vahel on nüüd palju positiivset ühteliitvat emotsionaalsust.

Vähk Kui koged mõõnahetke, siis ära lase tujul sellest langeda! Su meeleolu ei pruugi olla kõige optimistlikum. Päev sobib talismani ja muude müstiliste vidinate hankimiseks, samuti sisekaemuseks.

Lõvi Töö ja tervisega seonduv võib olla faasis, kus pead ehk midagi muutma. Mida suurem on tekkinud rutiin, seda enam tunned, et vanaviisi jätkata enam ei saa. Õhtu sobib aga kenasti väikseks peoks ja lõõgastuseks.

Neitsi Päev soosib kõike mineviku ja mälestustega seonduvat. Just selles võtmes, et nüüd on õige aeg selleks, et mõnest mineviku seigast või harjumusest lahti lasta, see enda jaoks lõpetatuks lugeda.

Kaalud Täna võivad mineviku mõjutused (mälestused, harjumused) sind rohkem mõjutada. Seega võid uute võimalike väljakutsete vastu olla tõrjuvalt häälestunud.

Skorpion Sul on tunne, et sa pole millestki olulisest teadlik. Midagi on õhus, aga sa ei suuda aru saada, mis see täpselt on. Ole igaks juhuks ettevaatlik liikluses ja ohtliku tehnikaga ümberkäimisel!

Ambur Kuu liigub alates kella 11.26 Amburi märgis. Lisaks sellele on täpne ka Marsi-Jupiteri kvadraat. Seetõttu võid täna mõnes olukorras kergesti üle mängida. Rohkem teiste vajadustega arvestamist!

Kaljukits Püüad leida võimalusi konkurentidele ärategemiseks. Sa pöörad liiga palju tähelepanu tööle ja metoodikale, kuid unustad ära, et ka suhted on olulised. Ettevaatust nii kõrgustes kui ka liikluses!

Veevalaja Nüüd mängivad palju suuremat rolli sinu ideaalid ja tulevikuunistused. Tunned korraga, et su elus on justnagu millestki olulisest puudus. Ning selle teadvustamine põhjustab omamoodi kurbust.