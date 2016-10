Tuntud Ühendriikide telekokk ja gurmaan Anthony Bourdain einestas eelmisel nädalal oma saate uue hooaja esimeses osas USA presidendi Barack Obamaga. Kui mehelt küsiti, kas tema laua taha on oodata ka Donald Trumpi, oli vastuseks kategooriline "ei".

Bourdain saade "Parts Unknown" ei võta kunagi külaliseks presidendikandidaat Donald Trumpi, kuna saatejuhi sõnul meeldi mees talle kohe üldse. "Me oleme mõlemad New Yorklased ja tean juba ammu, milline inimene ta on, kuidas ta äri ajab ning teistesse suhtub," jutustab Bourdain väljaandele The Wrap. "Minu saatesse ei tule ta ühelgi kuradi juhul!"