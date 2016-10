Vabaerakond ei pea Juhan Partsi esitamist Euroopa Kontrollikoja liikmeks õigeks, sest see seaks halba valgusesse presidendivalimisel saavutatud konsensuse.

„Kõik teavad, et Kersti Kaljulaid jätkas Kontrollikoja liikmena sellepärast, et valitsus ei suutnud uue liikme esitamises kokku leppida. IRL oli esitanud Partsi kandidatuuri, mille sotsid blokeerisid. Kui nüüd öeldakse, et Partsiga on kõik korras ja kogu varasem kriitika tema tegevuse kohta on maha võetud, siis jääb paratamatult mulje, et Kontrollikoja uue liikme nimetamine oli presidendikokkuleppe osa,“ arutles Vabaerakonna esimees Andres Herkel.

Vabaerakonna meelest devalveerib see oluliselt Riigikogu vanematekogus saavutatud kokkulepet. „Eesti sai küll hea presidendi, aga Partsi minek Kontrollikotta paneb sellele inetu lehmakauplemise sildi juurde,“ leidis Herkel.

„Mina võin küll kinnitada, et Riigikogu vanematekogus ei olnud sellest silpigi juttu, kuid me ei tea, milliseid kokkuleppeid tegid IRL ja sotsiaaldemokraadid omavahel,“ lisas ta. „Eriti arvestades neid etteheiteid, mis enne olid Partsi suhtes sotside poolt üleval, siis kui need nüüd korraga on maha võetud, jätab see erakordselt halva maigu.“

Selles olukorras ootab Vabaerakond Juhan Partsilt riigimehelikku otsust ise oma võimalik kandidatuur Euroopa Kontrollikotta päevakorralt maha võtta. „IRL-i ja valitsuskoalitsiooni maine suhtes võib ehk ükskõikne olla, kuid presidendikonsensuse saavutamist Riigikogus ei tohiks poripritsmetega üle külvata,“ ütles Herkel.