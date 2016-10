Artiklis rõhutatakse, et Hundi teeb meeskonnale väärtuslikuks tema mitmekülgsus – lisaks oma tavapärasele äärekaitsja positsioonile on ta tänavu üles rivistunud ka kaitseliini keskel ning sealt vastase ründeliini survestades Bengalsit oluliselt aidanud.

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL mängiva Margus Hundi koduklubi Cincinnati Bengalsi fänniportaal cincyjungle.com märgib pärast 4. voorus Miami Dolphinsi vastu saavutatud 22:7 võitu, et eestlane on tõusmas klubi jaoks võtmemängijaks.

Hooaja esimese kolme mängu jooksul mängis Hunt kaasa 109 episoodi (eriolukorrad nagu lahti- ja äralöögid, lisapunktid ja löögiväravad välja arvatud), millest 75 ääre- ja 33 keskkaitsjana. "Eesti gigant on teinud endast universaalse kaitsemängija, kelle peamiseks relvaks tema võimas kogu. Esimest korda nelja hooaja jooksul saab öelda, et eksperiment (Hunt mängis ameerika jalgpalli esimest korda 21aastasena – toim) töötab," kirjutab Cincyjungle.

Bengalsi kogenud kaitsjad Carlos Dunlap, Michael Johnson, Geno Atkins ja Domata Peko saavad tänu Hundi tõhusale panusele rohkem hinge tõmmata, mis tähendab automaatselt, et nad on matšide otsustavatel hetkedel värskemad. Samuti loodab Bengals, et suurem rotatsioon aitab tervel kaitseliinil läbi hooaja toonust kõrge(ma)l hoida.

"Olen märganud, et meil on mängude lõppfaasides rohkem energiat ja värskust. Margus survestab vastase ründeliini väga jõuliselt ja see aitab meie kaitset kõvasti. Kui olen viis episoodi järjest rassinud ja vahetusse hinge tõmbama tulnud, ei tunne ma seesmist kohustust kiiresti platsile tagasi minna. Margus mängib väga hästi ja võime ta rahumeeli mitmeks episoodiks järjest platsile usaldada," rääkis Dunlap portaalile cincinnati.com antud intervjuus.

Cincyjungle märgib, et pärast kolme hooaega olid kõik Bengalsi tegemistega vähegi kursis tegelased Hundi maha kandnud. "Aga kui asjad samamoodi jätkuvad, tuleb möönda Bengalsi treenerite geniaalsust, et nad on olnud Hundiga kannatlikud. Kui ta jätkab samas rütmis, võib vabalt juhtuda, et Bengals pakub talle hooaja lõpus uut lepingut," kirjutab portaal.