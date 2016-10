Et alagrupiturniiril tuleb teha seitse välisreisi, kuluks osa boonusest kohe sellele, aga abiks oleks täiendav summa kindlasti. Tartu mänedžer Meelis Pastak kinnitas, et kui taanlastest jagu saadakse, kasutatakse lisanduvat raha ka meeskonna täiendamiseks.

Rahvusvahelise korvpalliliidu FIBA loodud uue liiga nimi on kõlav, sisu veel mitte nii väga. Kuid põhiturniiril hakkab üle Euroopa mängima 40 klubi, neist mõnigi kuulus veel mullu Euroliigasse ning sarja tipp on kindlasti päris kõva. Väiksemate riikide esindajate jaoks on mängus prestiiž ja ka veidi raha: põhiturniirile pääsemine tähendaks FIBA-lt 100 000 euro suurust boonust.

„Põhiturniiril tuleb 14 mängu, seda ei kannataks kümnemehelise koosseisuga välja. Ärme enneaegu hakka laskmata karu nahka jagama. Kui olukord kätte jõuab, siis vaatame oma võimalusi,“ ütles Pastak.

Peatreener Gert Kullamäe tõdes, et koosseis on praegu tõepoolest õhuke ning seda võimendab asjaolu, et kaks mängijat on juba rivist langenud. „Homme (täna – toim) ei mängi kindlasti Kristen Meister ega Kent-Kaarel Vene. Venel on mingi jama kaelapiirkonnas, Meister aga tegi viimases mängus hollandlastega jalale liiga ning kahjuks sai nüüd trennis veel ühe paugu otsa. Ka tema on mingi aja rivist väljas. Õnneks oleme eurosarja üles andnud ka Robin Kivi ja Märt Rosenthali. Nemad ning Ivo Van Tamm peavad olema valmis pingilt sekkuma, keegi peab põhirotatsiooni lisanduma,“ rääkis juhendaja.

Tõsi. Tartu (käsi kipub järjekindlalt kirjutama „Rock“) ajas esimeses eelringis Donari vastu läbi kaheksa mehega ning üks neist oli Meister. Nüüd tuleb kolme päeva jooksul uuesti pidada kaks kohtumist ning on selge, et Kullamäe ei saa riskida ainult seitsme mehe mängitamisega.

Mida kujutab endast vastane, Bakken Bears? Taani korvpall pole kunagi kuulunud isegi Euroopa keskmike sekka, kuid tänapäevases klubispordi maailmas on asjad teised. Vastaste koosseisu kuulub neli ameeriklast ja üks senegallane ning kindlalt tulevast võidust ei saa rääkida. Hoiatuseks olgu kas või mullune hooaeg, kui Bakken võitis FIBA Europe Cupil oma alagrupi, teiste seas edestati tugevat Tšehhi meistrit Nymburki!

Bakkeni mängust jäi pilt saamata

„Kahjuks ei tea me vastasest üleliia palju. Püüdsime kõiki kanaleid pidi saada pildi nende esimesest Taani liiga mängust (Bakken alistas nädalavahetusel Randersi 114:86 – toim), kuid kahjuks see ei õnnestunud. Konsulteerisin kahe hooaja eest Bakkenis mänginud Kaido Saksaga, kelle mõni meeskonnakaaslane jätkab seal ka praegu. Nägime neid kuu aega tagasi Newcastle’i turniiril kolme põhimehe ja peatreenerita. Teatud mängijatest on individuaalses plaanis mingi pilt ees, kuid pigem püüame lähtuda oma asjadest. Nemad tunnevad meid paremini, käidi ka Hollandis meie mängu vaatamas,“ tutvustas Kullamäe Bakkeni meeskonda.

Rock on pärast Donariga peetud kohtumist tegelnud eelkõige mõne rünnakunüansi lihvimisega. Lõpuks on edu valem ikka sama, mille Kullamäe ka eelmisel nädalal sõnastas: kui hooaja alguses on meeskonnad veel toored, otsustavad võitluslikkus, kaitsetahe ja tiimivaim. Ülikooli hallis visatakse pall õhku tavapäraselt kell 19.

Põhiturniirile pääsemine tooks vastaseid Saksamaalt Aasiani

Kui Tartu korvpallimeeskond suudab Meistrite liiga kvalifikatsioonis ületada ka teise barjääri ja jõuab põhiturniirile, satub ta kaheksaliikmelisse alagruppi, mis tähendab tihedat 14 mänguga põhiturniiri. See algab oktoobri keskpaigas ja kestab veebruarini.