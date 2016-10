Eile pärastlõunal kirjutas Fury Twitteri kontole endale kohase loobumissõnumi täis roppusi ja eneseimetlust. „Poksimine on kõige kurvem asi, millega olen kunagi tegelenud. Kõik on hunnik s***a. Ma olen parim ja pensionil, nii et imege m***i. Head päeva,“ säutsus 28aastane poksija.

Maailma paremate poksijate hulka kuuluv Tyson Fury teatas eile, et lõpetab karjääri, kuid kolm tundi hiljem võttis sõnad tagasi. See tõi esile mehe probleemid, mis vajavad lahendamist enne poksiringi naasmist.

Fury on teatud suure suu poolest ning raske on leida vähemusi, keda ta pole solvanud. Inglane on öelnud, et doping peaks spordis olema lubatud, ta on teinud ridamisi seksistlikke, homofoobseid ja antisemitistlike kommentaare ning võrrelnud homosid pedofiilidega. Kui BBC andis poksijale 2015. aasta spordiisiksuse auhinna, sai Suurbritannia rahvusringhääling palju kriitikat Fury eelnevate sõnavõttude pärast.

„Tyson tunneb nagu teda ei armastataks piisavalt, et ta on kõrvale heidetud ja unarusse jäetud, kuid ta on ise lollide kommentaaridega tulele õli juurde valanud,“ kirjeldas BBC ekspert Steve Bunce Fury arvamust. „Mustlaste kuninga“ hüüdnime kandva poksija viha ajakirjanduse vastu näitas ka tippsporti „naasmise“ säuts, kus pidas meediat kergeusklikuks ja hulluks.

Probleeme on tal veel. Viimati astus inglane poksiringi möödunud aasta 28. novembril, kui alistas kohtunike otsusega teise raskekaallasest supertähe Vladimir Klitško ning jätkas oma perfektset saldot – 25 matšist 25 võitu. Ukrainlase alistamisega sai Fury endale kõik tiitlivööd ning suure huviga oodati nende kordusmatši.

Tyson Fury ja Vladimir Klitško mullu novembris. Veidi üllatuslikult jäi pelae inglane. (KAI PFAFFENBACH)

Algselt pidid 40aastane Klitško ja Fury uuesti kohtuma 9. juulil inglase kodulinnas Manchesteris, kuid kaks nädalat enne matši toimumist teatati, et tiitlikaitsja on hüppeliigese välja väänanud ega saa ukrainlase vastu astuda. Huvitaval kombel tuli samal päeval Inglismaa Antidopingult sõnum, et Fury uriiniproovist leiti keelatuid aineid. Praegu uurimine veel kestab ning mehe ülekuulamine peaks toimuma millalgi novembris.

Matš lükati edasi 29. oktoobri peale, aga selle ära jäämine selgus poolteist nädalat tagasi, kui Fury’l tuvastati vaimsed probleemid. Vastasseisu tühistamisele lisas konteksti kõigest nädal hiljem tulnud teade, et inglane andis päev enne Klitškoga kohtumisest loobumist positiivse uriiniproovi, millest leiti kokaiini.

Kõik on Fury vastu?

Seni alistamata mehe pooldajaid leiavad, et poksimaailm on Fury vastu ning tegu on ühe suure vandenõuga. Tema treeneri ja onu Peteri sõnul peetakse inglasele nõiajahti. Mehe enda arvates püütakse teda „korruptsioonist lokkavast spordist vägisi eemale tõmmata“ ning kõik süüdistused on alusetud. Ta ähvardas isegi Suurbritannia Antidopingu kohtusse kaevata.

Peter Fury (paremal) ei lase oma sugulast niisama poksiringi tagasi. (Kai Pfaffenbach)

Praegu on need aga poksija ja tema suurimate toetajate arvamused ning muud tõendid puuduvad. Enamus eksperte arvavad, et inglane pole puhas poiss ning teda painavad sisemised deemonid. Ka Fury ise teatas eile õhtul, et saab praegu vajalikku abi justkui tunnistades enda vaimseid probleeme. „Ma tulen tagasi tugevamana kui eales varem. Üritage mind ainult peatada,“ lubas inglane.