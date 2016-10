"President julgustas mind olema nõudlik, aga abivalmis Eesti arengule olulistes küsimustes," lausus president Kersti Kaljulaid pärast kahetunnist kohtumist president Toomas Hendrik Ilvesega.

Kaljulaid nentis, et president Ilves jagas talle kui mantlipärijale ka soovitusi, kuid need olid tema sõnul jutud nende kahe vahel. Kaljulaid lisas siiski veel, et president Ilves oli väga julgustav.

Millega president Kaljulaid kõigepealt tegelema plaanib hakata?

"Ma pean rääkima Eesti inimestega, ma pean kujundama oma suhtluskanalid nii riigis sees kui ka rahvusvaheliselt, selleks et olla valmis olema seal, kus läheb keeruliseks."

Artikkel on refereeritud Delfist.