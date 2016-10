Kaur Kender: presidendilt ootan, et äge oleks!

Kaur Kender (Alar Truu)

"Hästi-hästi äge on minu arust. Ma arvan, et me saime hästi targa, hästi energilise ja laheda inimese sinna," leiab kirjanik Kaur Kender.

Samas ei pane ta president Kaljulaidile kõrgeid ootuseid. "Mis mul ikka presidendilt oodata? Et äge oleks!" naerab Kender.

"Saaks veel naispeaministri ja naisriigikohtuniku ka, siis läheks asi siin palju-palju paremaks.