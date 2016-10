Kuigi nii mõnelegi Viljandimaa elanikule jäi hinge kripeldama, et Kersti Kaljulaid sai ametisse määramise, mitte valimiste teel, tõdetakse, et tema pole ju praeguse palagani meenutava valimissüsteemi väljamõtleja.

Viljandimaal Kõpu vallas elav Toivo ütleb, et presidendivalimised oli üks suur tsirkus, kuid tema arvates on Kaljulaid varem kandideerinutest ehk isegi kõige asjalikum.

"Minu meelest sobib ta presidendiks küll. Mul ei ole ka vahet, kas naisterahvas või meesterahvas, peaasi, et inimene," nendib ta.

Kõpu alevikus elav Margit ütleb, et tulevane vabariigi president on talle seniste väljaütlemistega sümpaatse mulje jätnud: "Usun, et ka need, kes praegu on pahased selle rahvale tundmatu inimese presidendiks sisuliselt määramise pärast, lepivad paari kuu pärast uue presidendiga."