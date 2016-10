Mustlanna Vera ladus kaarte, kuid teatas kohe, et tema minevikuga ei tegele, vaid pigem tulevikuga. Küll aga mainis ta, et auto oli musta värvi ja parem külg avariiline. Lisaks pakkus ta, et naine pettis Tõnist või perel olid rahaprobleemid.

Selgeltnägijad pidid tänases tuleproovis arvama ära, milline saatus saatis 38aastast Tõnist, kes pidanud üle elama kolme lapse kaotuse. "Surnuaial on kolm last, tegelikult peaks olema mul viis kokku. Miks, miks see kõik juhtunud on," küsis Tõnis, lootes saatest saada lohutust.

Jelena pakkus, et Tõnise paremale kehapoolele on tehtud operatsioon. Seegi vastas tõele, ent kui naine hakkas oma unenäost rääkima, jahmatas ta kõiki. "Nägin unes tumedat autot, sinna autosse istus naine ja soovis kuhugi sõita. Mees avas talle ukse, nagu oleks lumi maas," rääkis Jelena. Kuigi tema sõnul jäi naine avariis ellu, sai Tõnis Tallinnas haiglas teada, et tema pere hukkus avariis.

Avariist rääkisid ka Antonina, kelle sõnul on Tõnise hingel suur äng, Eveli, kes pakkus, et juhtunu oli seotud naisega. Haldjapiiga sõnas, et Tõnis on kellegi kaotanud mitte üks, vaid mitu korda. "Sinu jaoks on see nagu nõiaring, mida kardad, et võib uuesti korduda," teatas neiu.

Martin palus Tõnisel rääkida muinasjutu ning ütles hiljem, et mees justkui tantsib surmaga. Raul vaatas kaartidelt samuti, et Tõnise elus on surmal oma koht, kuid keeldus rohkem rääkimast. Leedu selgeltnägija Andrzej ütles, et Tõnisel on eluliin kinni, mistõttu raske ka sugu jätkata.

Kopli maag Vladimir alustas sellega, et rääkis Tõnise alles sündinud lapsest, jõudes seejärel minevikku. Ta kirjutas üles numbri viis – just nii palju lapsi peaks Tõnisel praegu olema.